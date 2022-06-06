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Італія викликала російського посла

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 17:01

Посла РФ в Італії Сєргєя Разова викликали до Міністерства закордонних справ Італії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Італії.

Генсекретар МЗС Еттоне Франческо Секуї викликав Разова на доручення глави МЗС та за погодженням з урядом. 

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На зустрічі він відкинув заяви про "аморальність", що лунали проти окремих представників італійських інституцій та ЗМІ з боку МЗС РФ. Також генсекретар відкинув звинувачення Росії у тому, що італійські медіа буцімто залучені до антиросійської кампанії. 

Секуї також заявив, що Італія сподівається на швидке досягнення рішення для припинення війни в Україні, з дотриманням суверенітету України і принципів міжнародного права. 

Крім того, він наголосив на необхідності швидко знайти рішення для розблокування експорту зерна з українських портів.

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Як повідомляє "Интерфакс", в російському посольстві у свою чергу заявили, що Разов звернув увагу на "неприйнятні висловлювання італійських високопосадовців" на адресу Росії та скаржився на "домінуючу в ЗМІ Італії недружню пропагандистську лінію", а також закликав до "традиційної для Італії зваженої і стриманої зовнішньої політики". 

Посол також пояснив позицію Москви щодо варіантів припинення війни та розблокування експорту зерна. 

Нагадаємо, нещодавно Італія позбавила державних нагород чотирьох російських високопосадовців через вторгнення в Україну.

Теми: ІталіяРосіядипломатичні відносини
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