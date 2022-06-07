У війні з Україною армія РФ уже втратила майже 700 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Від початку пономасштабної війни проти України російська армія втратила 31360 солдатів, 1390 танків та 694 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1390 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,

артилерійських систем – 694 (+4) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків – 212 (+1) од,

гелікоптерів – 177 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.