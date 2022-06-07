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У війні з Україною армія РФ уже втратила майже 700 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 11:07
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку пономасштабної війни проти України російська армія втратила 31360 солдатів, 1390 танків та 694 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1390 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
  • артилерійських систем – 694 (+4) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засоби ППО - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+1) од,
  • гелікоптерів – 177 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.

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