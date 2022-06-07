Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У війні з Україною армія РФ уже втратила майже 700 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 11:07
У війні з Україною армія РФ уже втратила майже 700 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку пономасштабної війни проти України російська армія втратила 31360 солдатів, 1390 танків та 694 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1390 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
  • артилерійських систем – 694 (+4) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засоби ППО - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+1) од,
  • гелікоптерів – 177 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: