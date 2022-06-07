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Директор МАГАТЕ заявив, що Україна запросила його на ЗАЕС, Енергоатом каже – це брехня

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 11:54
Рафаель ГРоссі. Скриншот з відео з Twitter Гроссі

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що минулого тижня український уряд запросив його очолити експертну місію на Запорізьку АЕС, і що він очолить таку місію, однак НАЕК "Енергоатом" каже, що це неправда.

Джерело: сайт МАГАТЕ, Гроссі у Twitter, "Енергоатом" у Telegram

Пряма мова Гроссі: "Ми маємо найбільшу у Європі атомну електростанцію відключену від системи передачі даних про стан ядерних матеріалів, тому ми їдемо до Запоріжжя. На запрошення України. На запрошення України".

Деталі: Водночас "Енергоатом" заявив, що Україна не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС, а раніше вже відмовляла йому у такому візиті, підкреслюючи, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли Україна зможе повернути контроль над ЗАЕС.

Дослівно "Енергоатом": "Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі знову бреше... Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо, як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.

Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею".

Деталі: В "Енергоатомі" наголосили, що насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі українського оператора Водафон, з яким МАГАТЕ має контракт на передачу даних.

В НАЕК підкреслили, що наразі всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли увікнуть  Водафон.

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В "Енергоатомі" також не виключають, що "саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство "втратило контроль" над ЗАЕС, і гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію".

В НАЕК також нагадали, що в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михайло Чудаков – також є громадянином РФ.

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Теми: ЗАЕСокупаціявійна
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