Директор МАГАТЭ заявил, что Украина пригласила его на ЗАЭС, Энергоатом говорит – это ложь

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на прошлой неделе украинское правительство пригласило его возглавить экспертную миссию на Запорожскую АЭС, и что он возглавит такую ​​миссию, однако НАЭК "Энергоатом" говорит, что это неправда.

Источник: сайт МАГАТЭ, Гросси в Twitter, "Энергоатом" в Telegram

Прямая речь Гросси: "У нас самая большая в Европе атомная электростанция отключена от системы передачи данных о состоянии ядерных материалов, поэтому мы едем в Запорожье. По приглашению Украины. По приглашению Украины".

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Детали: В то же время, "Энергоатом" заявил, что Украина не приглашала Гросси посетить ЗАЭС, а раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркивая, что визит на станцию ​​станет возможным только тогда, когда Украина сможет вернуть контроль над ЗАЭС.

Дословно "Энергоатом": "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси снова лжет... Это сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия.

Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию ​​станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней".

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Детали: В "Энергоатоме" подчеркнули, что на самом деле "потеря связи" ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, отключивших в Энергодаре украинского оператора Водафон, с которым МАГАТЭ имеет контракт на передачу данных.

В НАЭК подчеркнули, что в настоящее время все точки сбора этих данных и находившиеся под контролем Агентства серверы – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда включат Водафон.

В "Энергоатоме" также не исключают, что "именно российская сторона по предварительному согласию с МАГАТЭ позаботилась о том, чтобы Агентство "потеряло контроль" над ЗАЭС, и гендиректор МАГАТЭ имел повод приехать на станцию".

В НАЭК также напомнили, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть – около 100 человек – россияне. И даже заместитель самого Гросси – руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков – тоже является гражданином РФ.

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