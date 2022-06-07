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На Чернігівщині скорочують комендантську годину

"Українська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 13:39

Обласна військова адміністрація Чернігівської області прийняла рішення від сьогодні скоротити тривалість комендантської години з 23:00 до 4:00.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми приймемо рішення і зменшимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00".  

Деталі: Голова ОВА пояснив, що це дозволить спростити переміщення в місті. Таким чином мешканці зможуть довше знаходитися на вулицях і вирішувати більше справ.

Нагадаємо: Російські війська продовжують вести вогонь по Чернігівщині. Зокрема, лише 2 червня були обстріляні прикордонні населені пункти області з території РФ.

Теми: Чернігіввійна
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