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Молдова відмовилася видавати Білорусі українського нардепа

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 18:23

Генеральна прокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка, якого затримали на молдовському кордоні 5 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної Ради України, яка перемогла на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації в регіоні", — зазначили у прокуратурі.

Молдавська прокуратура підозрює, що в разі екстрадиції Яковенка до Білорусі процес проти нього не буде справедливим, оскільки раніше у своїй резолюції від 9 березня про агресію Росії проти України Європейський парламент засудив сприяння Білорусі Росії у війні на українській території.

Крім того, прокуратура Молдови розпорядилася відпустити українського депутата.

Нагадаємо, 5 червня прикордонна поліція Молдови затримала народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі.

У прикордонній службі Молдови зазначали, що українського депутата було внесено Білоруссю до бази розшуку Інтерполу. Там додали, що Яковенка звинувачують у хабарництві та корупції.

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Відтоді український депутат перебував у СІЗО.

Теми: МолдоваБілорусьУкраїнаВерховна Рада
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