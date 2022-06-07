Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Молдова відмовилася видавати Білорусі українського нардепа

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 18:23

Генеральна прокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка, якого затримали на молдовському кордоні 5 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної Ради України, яка перемогла на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації в регіоні", — зазначили у прокуратурі.

Реклама:

Молдавська прокуратура підозрює, що в разі екстрадиції Яковенка до Білорусі процес проти нього не буде справедливим, оскільки раніше у своїй резолюції від 9 березня про агресію Росії проти України Європейський парламент засудив сприяння Білорусі Росії у війні на українській території.

Крім того, прокуратура Молдови розпорядилася відпустити українського депутата.

Нагадаємо, 5 червня прикордонна поліція Молдови затримала народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

У прикордонній службі Молдови зазначали, що українського депутата було внесено Білоруссю до бази розшуку Інтерполу. Там додали, що Яковенка звинувачують у хабарництві та корупції.

Відтоді український депутат перебував у СІЗО.

Теми: МолдоваБілорусьУкраїнаВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: