Інтенсивність застосування ворожої авіації знижена – зведення Генштабу

Росіяни не полишають спроб встановити контроль над Сєвєродонецьком, водночас інтенсивність застосування ворожої авіації знижена.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Пряма мова: "Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк".

"Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України".

Деталі: На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

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Біля Нагірного українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того, ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу українськими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли українських військ, мінує місцевість.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Константинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели. На Бессарабському, Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяно для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.