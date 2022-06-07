Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Россияне не оставляют попыток установить контроль над Северодонецком, в то же время интенсивность применения вражеской авиации снижена.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Прямая речь: "Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк".

"Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины".

Детали: На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались вражеские попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

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Возле Нагорного украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения огнем артиллерии пытаются не допустить создания благоприятных условий для контрнаступления украинскими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы украинских войск, минирует местность.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели. На Бессарабском, Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.