Блок Макрона лідирує перед парламентськими виборами у Франції

Блок партій, що орієнтуються на президента Еммануеля Макрона може отримати від 250 до 290 місць у парламенті, але навряд чи зможе забезпечити собі абсолютну більшість.

Такими є результати опитування Ifop-Fiducial для LCI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Пропрезидентський блок Разом! (об'єднує партію Макрона LREM, а також MoDem, Horizons і Agir), а новий народний екологічний та соціальний союз (Nupes), що об’єднує чотири лівих та екологічних партій - від 195 до 230 місць.

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За прогнозом, Республіканці зі своїми союзниками з UDI будуть третіми з 40-55 депутатами, а за ними будуть представники Національного об’єднання Марін Ле Пен з 20-45 місцями. Reconquest, партія екстремально правого полеміста Еріка Земмура, може розраховувати на 0-2 мандати, у лівих, які не входять до Nupes, - від 4 до 8.

У попередньому опитуванні Ifop соратники Макрона отримали від 275 до 310 місць проти 170 до 205 для Nupes.

Абсолютна більшість складає 289 депутатів із 577 майбутніх обранців.

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Інше опитування, Harris Interactive-Toluna для Challenges, демонструє більш чітку перевагу пропрезидентської сили, яка лідирує з прогнозами від 285 до 335 місць проти 120 до 184 депутатів у Nupes.

Вибори до французького парламенту проходитимуть 12 і 19 червня.