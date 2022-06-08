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Блок Макрона лидирует перед парламентскими выборами во Франции

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 09:02

Блок партий, ориентирующихся на президента Эммануэля Макрона, может получить от 250 до 290 мест в парламенте, но вряд ли сможет обеспечить себе абсолютное большинство.

Таковы результаты опроса Ifop-Fiducial для LCI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Пропрезидентский блок Итого! (объединяет партию Макрона LREM, а также MoDem, Horizons и Agir), а новый народный экологический и социальный союз (Nupes), объединяющий четыре левых и экологических партий – от 195 до 230 мест.

По прогнозу, Республиканцы со своими союзниками по UDI будут третьими с 40-55 депутатами, а за ними будут представители Национального объединения Марин Ле Пен с 20-45 местами. Reconquest, партия экстремально правого полемиста Эрика Земмура, может рассчитывать на 0-2 мандата, у левых, не входящих в Nupes, – от 4 до 8.

В предварительном опросе Ifop соратники Макрона получили от 275 до 310 мест против 170 до 205 для Nupes.

Абсолютное большинство составляет 289 депутатов из 577 будущих избранников.

Другой опрос Harris Interactive-Toluna для Challenges демонстрирует более четкое преимущество пропрезидентской силы, лидирующей с прогнозами от 285 до 335 мест против 120 до 184 депутатов в Nupes.

ВИДЕО ДНЯ

Выборы во французский парламент будут проходить 12 и 19 июня.

Темы: МакронФранциявиборы
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