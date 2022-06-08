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Україна і Росія обмінялися тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв

Мазуренко Альона Середа, 8 червня 2022, 16:25
фото: ООС

Між Україною та російськими загарбниками відбувся черговий обмін тілами загиблих військових, вдалося повернули 50 полеглих героїв, з них 37 - оборонці з "Азовсталі".

Джерело: міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50".

Деталі: Повідомляється, що з 50-ти українських захисників 37 – оборонці Азовсталі.

Операція з обміну проводилась міністерством з питань реінтеграції, розвідкою, СБУ, генштабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Дату обміну у міністерстві не повідомили. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
  • Пізніше прессекретар полку "Азов" Ганна Головко заявила, що всі 160 українських тіл, переданих РФ, були з руїн "Азовсталі". Вона сказала, що як мінімум 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку "Азов".
  • На підконтрольну територію повернуто вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя, більшість яких боронили "Азовсталь".

Теми: обмінУкраїнаРосіявійна
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