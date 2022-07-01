Група Єрмака і екс-генсека НАТО почала думати над гарантіями безпеки для України

Перша редакція рекомендацій до міжнародної угоди про гарантії безпеки для України має бути напрацьована протягом місяця.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на спільному з ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифінгу, повідомляє Укрінформ, сайт президента

Пряма мова Єрмака: "Ми плануємо вийти на перший документ у першій редакції щодо рекомендацій протягом цього місяця. Тому працюватимемо дуже швидко".

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Деталі: Єрмак поінформував, що у п’ятницю відбулося перше засідання групи з напрацювання таких рекомендацій, до якого долучилися близько 10 експертів з різних країн – США, Польща, Швеція та інших держав. За його словами, кількість експертів збільшуватиметься.

Керівник ОП повідомив, що планується велика угода для великої кількості країн, які захочуть бути гарантами безпеки України. Водночас він підкреслив, що це не виключає існування двосторонніх договорів між країнами, які "захочуть додати до цих гарантій ще гарантії", які стосуватимуться двосторонніх відносин.

Сайт президента повідомляє, що 1 липня відбулося перше засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України за співголовування Єрмака та колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

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До складу групи увійшли: колишній премʼєр-міністр Австралії Кевін Радд, екс-заступник міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурной, колишній прем'єр-міністр Швеції і екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, колишній голова МЗС Великої Британії Вільям Хейг, екс-міністр з охорони довкілля, охорони природи та ядерної безпеки ФРН Норберт Рьоттґен, екс-очільник МЗС Польщі та депутат Європарламенту Анна Фотига, директор програми "Ширша Європа" Європейської ради з міжнародних відносин, французький дипломат Марі Дюмолан, президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень, дипломат Жампʼєро Массоло, директор Центру східних досліджень (OSW), польський політолог Адам Еберхардт, політичний експерт Роксана Крістеску, народний депутат України, голова комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін.

У пресслужбі президента зазначили, що члени робочої групи діють як експерти від свого імені та не представляють уряди своїх країн або організації, у яких вони працюють.

Що передувало: 24 травня Єрмак у Давосі оголосив про створення міжнародної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.