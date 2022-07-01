Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Группа Ермака и экс-генсека НАТО начала думать о гарантиях безопасности для Украины

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 20:07
Группа Ермака и экс-генсека НАТО начала думать о гарантиях безопасности для Украины
Группа Ермака-Расмуссена 1 июля, фото ОП

Первая редакция рекомендаций к международному соглашению о гарантиях безопасности для Украины должна быть наработана в течение месяца.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совместном с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинге, сообщает Укринформ, сайт президента

Прямая речь Ермака: "Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции по рекомендациям в течение этого месяца. Поэтому будем работать очень быстро".

Реклама:

Детали: Ермак сообщил, что в пятницу состоялось первое заседание группы по наработке таких рекомендаций, к которому присоединились около 10 экспертов из разных стран – США, Польша, Швеция и других государств. По его словам, количество экспертов будет увеличиваться.

Руководитель ОП сообщил, что планируется большое соглашение для большого количества стран, желающих быть гарантами безопасности Украины. В то же время он подчеркнул, что это не исключает существования двусторонних договоров между странами, которые "захотят добавить к этим гарантиям еще гарантии", касающиеся двусторонних отношений.

Сайт президента сообщает, что 1 июля состоялось первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины под сопредседательством Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

ВИДЕО ДНЯ

В состав группы вошли: бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной, бывший премьер-министр Швеции и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, экс-министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Норберт Реттген, экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Анна Фотига, директор программы "Широкая Европа" Европейского совета по международным отношениям, французский дипломат Мари Дюмолан, президент Итальянского института международных политических исследований, дипломат Жампьеро Массоло, директор Центра восточных исследований (OSW), польский политолог Адам Эберхардт, политический эксперт Роксана Кристеску, народный депутат Украины, председатель комитета ВР по правовой политике Андрей Костин.

В пресс-службе президента отметили, что члены рабочей группы действуют как эксперты от своего имени и не представляют правительства своих стран или организации, в которых они работают.

Что предшествовало: 24 мая Ермак в Давосе объявил о создании международной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Темы: гарантии безопасностиАндрей ЕрмакНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
гарантии безопасности
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: