Группа Ермака и экс-генсека НАТО начала думать о гарантиях безопасности для Украины

Первая редакция рекомендаций к международному соглашению о гарантиях безопасности для Украины должна быть наработана в течение месяца.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совместном с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинге, сообщает Укринформ, сайт президента

Прямая речь Ермака: "Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции по рекомендациям в течение этого месяца. Поэтому будем работать очень быстро".

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Детали: Ермак сообщил, что в пятницу состоялось первое заседание группы по наработке таких рекомендаций, к которому присоединились около 10 экспертов из разных стран – США, Польша, Швеция и других государств. По его словам, количество экспертов будет увеличиваться.

Руководитель ОП сообщил, что планируется большое соглашение для большого количества стран, желающих быть гарантами безопасности Украины. В то же время он подчеркнул, что это не исключает существования двусторонних договоров между странами, которые "захотят добавить к этим гарантиям еще гарантии", касающиеся двусторонних отношений.

Сайт президента сообщает, что 1 июля состоялось первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины под сопредседательством Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

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В состав группы вошли: бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной, бывший премьер-министр Швеции и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, экс-министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Норберт Реттген, экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Анна Фотига, директор программы "Широкая Европа" Европейского совета по международным отношениям, французский дипломат Мари Дюмолан, президент Итальянского института международных политических исследований, дипломат Жампьеро Массоло, директор Центра восточных исследований (OSW), польский политолог Адам Эберхардт, политический эксперт Роксана Кристеску, народный депутат Украины, председатель комитета ВР по правовой политике Андрей Костин.

В пресс-службе президента отметили, что члены рабочей группы действуют как эксперты от своего имени и не представляют правительства своих стран или организации, в которых они работают.

Что предшествовало: 24 мая Ермак в Давосе объявил о создании международной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.