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Британська розвідка: Росія вдається до нетрадиційного рекрутингу через втрати в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 10:01

За даними британської розвідки, Росія через великі втрати в Україні вже розглядає нетрадиційні варіанти вербування охочих воювати, у тому числі у російських пенітенціарних закладах. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки про війну в Україні від 12 липня. 

"Нестача особового складу Збройних сил РФ можливо примушує Міноборони РФ використовувати нетрадиційні способи рекрутингу. Це, у тому числі, рекрутинг особового складу з російських в’язниць до ПВК Вагнера. Якщо це правда, цей крок скоріш за все свідчить про труднощі із заміщенням значних втрат у російських військах", - зазначають у тексті.

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Зауважимо, з формулювань однозначно не зрозуміло, чи йдеться про найм до лав "вагнерівців" співробітників пенітенціарних закладів, чи ув’язнених. 

Щодо ситуації на фронтах зазначається, що російські війська продовжують поступово займати незначні нові території на Донеччині. Зокрема, РФ заявляє про взяття під контроль населеного пункту Григорівка.

Також російські війська продовжують атакувати уздовж основного шляху постачання E-40 у напрямку Слов’янська і Краматорська.

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"Російські сили скоріш за все підтримують військовий тиск на українські сили, при цьому перегруповуючись для подальшого наступу ближчим часом", - зазначають в огляді.

В огляді за 11 липня зазначали, що виснаження російських військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях напевно є однією з найбільших проблем російської армії з особовим складом.

Теми: війнаРосіярозвідкаДонецька область
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