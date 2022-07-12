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Британская разведка: Россия прибегает к нетрадиционному рекрутингу из-за потерь в Украине

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 10:01

По данным британской разведки, Россия из-за больших потерь в Украине уже рассматривает нетрадиционные варианты вербовки желающих воевать, в том числе в российских пенитенциарных учреждениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки о войне в Украине от 12 июля.

"Нехватка личного состава Вооруженных сил РФ возможно заставляет Минобороны РФ использовать нетрадиционные способы рекрутинга. Это, в том числе, рекрутинг личного состава из российских тюрем в ПВК Вагнера. Если это правда, этот шаг, скорее всего, свидетельствует о трудностях с замещением значительных потерь в российских войсках", - отмечают в тексте.

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Заметим, из формулировок однозначно не ясно, идет ли речь о найме в ряды "вагнеровцев" сотрудников пенитенциарных учреждений или заключенных.

Относительно ситуации на фронтах отмечается, что российские войска продолжают постепенно занимать незначительные новые территории в Донецкой области. В частности, РФ заявляет о взятии под контроль населённого пункта Григоровка.

Также российские войска продолжают атаковать вдоль основного пути поставки E-40 в направлении Славянска и Краматорска.

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"Российские силы, скорее всего, поддерживают военное давление на украинские силы, при этом перегруппируясь для дальнейшего наступления в ближайшее время", - отмечают в обзоре.

В обзоре за 11 июля отмечали, что истощение российских военных из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях наверняка является одной из самых больших проблем российской армии с личным составом.

Темы: войнаРосcияразведкаДонецкая область
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