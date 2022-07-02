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Кількість загиблих від рук росіян дітей знову зросла – уже 344

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 09:47
Кількість загиблих від рук росіян дітей знову зросла – уже 344
Рятувальник розбирає завали будинку в Одеській області, який зруйнувала російська ракета. Фото ДСНС

Станом на ранок 2 липня понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них 344 загинули.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram 

Дослівно ОГП: "За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (340), Харківській (185), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, зросла кількість загиблих і постраждалих дітей у результаті російського ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом дня стало відомо про ще 1 загиблу дитину і 3 поранених (2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.  

1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.  

Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.  

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновані повністю.

Теми: Росіявійнадітижертви
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