Донеччина: щонайменше 7 загиблих і 20 поранених цивільних за день

У неділю внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло не менше 7 цивільних, поранено – не менше 20.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Наслідки обстрілу Донеччини 3 липня, фото з Telegram Кириленка

Дослівно: "Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20".

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Деталі: За словами Кириленка, у неділю ракетні удари та обстріли відбувалися по всій області. Найбільше постраждали найбільші міста Донеччини – Краматорськ і Слов’янськ.

Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.

Краматорськ двічі обстріляли зі "Смерчів": вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

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Також росіяни обстрілювали житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.

Активно обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.