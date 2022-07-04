Стрілянина в Копенгагені: кілька людей загинули

Щонайменше троє людей загинули внаслідок стрілянини в торговельному центрі Field's у Копенгагені.

Джерело: DW, BBC, начальник поліції Сорен Томассен

Деталі: Поліція затримала 22-річного данця. У поліції повідомили, що ознак, що вказують на наявність інших стрілків, немає.

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Мотиви стрілка невідомі, але Томассен не може виключити теракт.

Field's є найбільшим торговим центром у Данії з понад 140 магазинами та ресторанами. Багатоповерховий торговий центр розташований на околиці Копенгагена, навпроти лінії метро, ​​яка сполучає з центром міста. Концерт британського співака Гаррі Стайлза, який мав виступити на майданчику неподалік від місця події, тепер скасовано. Прийом, який повинен був влаштувати спадкоємний принц Фредерік на честь того, що Данія приймає перші три етапи Тур де Франс, також скасовано.

Оновлено. Томассен сказав, що під час недільної стрілянини було вбито кілька людей, додавши, що поки що надто рано повідомляти точні цифри, але згодом стало відомо, що загинули троє людей, і ще кілька були поранені.