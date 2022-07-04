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Стрельба в Копенгагене: несколько человек погибли

Анастасия КалатурПонедельник, 4 июля 2022, 00:40
Стрельба в Копенгагене: несколько человек погибли
ФОТО: GETTY

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене.

Источник: DW, BBC, начальник полиции Сорен Томассен

Детали:  Полиция задержала 22-летнего датчанина. В полиции сообщили, что признаков, указывающих на наличие других стрелков, нет.

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Мотивы стрелка неизвестны, но Томассен не может исключить теракт.

Field's является крупнейшим торговым центром в Дании с более чем 140 магазинами и ресторанами. Многоэтажный торговый центр расположен на окраине Копенгагена, напротив линии метро, ​​соединяющей с центром города. Концерт британского певца Гарри Стайлза, который должен был выступить на площадке неподалеку от места происшествия, теперь отменен. Прием, который должен был устроить наследный принц Фредерик в честь того, что Дания принимает первые три этапа Тур-де-Франс, также отменен.

Обновлено. Томассен сказал, что во время воскресной стрельбы были убиты несколько человек, добавив, что пока слишком рано сообщать точные цифры, но впоследствии стало известно, что погибли три человека, и еще несколько были ранены.

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Темы: Дания
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