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Кулеба закликав партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень

Ірина БалачукВівторок, 5 липня 2022, 11:03
Кулеба закликав партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень
Дмитро Кулеба. Фото з Instagram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень і закликав партнерів обмежити доступ РФ до цих послуг.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова міністра: "Експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, які здійснюють іноземні флоти. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і вичерпайте військову машину Путіна".

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Деталі: Кулеба підкреслив, що "те, що Росія сьогодні справді експортує у світ, ­– це смерть, криза та брехня".

Передісторія: 

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Теми: МЗСРосіяекспортвійна
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