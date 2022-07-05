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Кулеба закликав партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень

Ірина БалачукВівторок, 5 липня 2022, 11:03
Дмитро Кулеба. Фото з Instagram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень і закликав партнерів обмежити доступ РФ до цих послуг.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова міністра: "Експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, які здійснюють іноземні флоти. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і вичерпайте військову машину Путіна".

Деталі: Кулеба підкреслив, що "те, що Росія сьогодні справді експортує у світ, ­– це смерть, криза та брехня".

Передісторія: 

  • Після повномаштабного наступу Росії на Україну 24 лютого низка країн запровадили санкції проти РФ. 
  • 1 липня стало відомо, що Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим, пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

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Теми: МЗСРосіяекспортвійна
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