Кулеба закликав партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень і закликав партнерів обмежити доступ РФ до цих послуг.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова міністра: "Експортно-орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, які здійснюють іноземні флоти. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і вичерпайте військову машину Путіна".

Russia’s export-oriented economy relies heavily on maritime transportation provided by foreign fleets. I urge partners: restrict Russia’s access to their services and deplete Putin’s war machine. After all, what Russia really exports to the world today is death, crisis, and lies.