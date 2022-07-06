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Норвегія все ж пропустила товари для росіян на Шпіцбергені

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 17:05

Товари для росіян на острові Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією через санкції ЄС, пропустили й доправили до місця призначення, заявила представниця норвезького МЗС Ане Хавардсдаттер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

За словами Хавардсдаттер, два контейнери з товарами пропустили через норвезький кордон 2 липня, а 5 липня (тобто у вівторок) вони дісталися населеного пункту Лонґ'їр у провінції Свальбард.

Представниця МЗС Норвегії зазначила, що країна вела перемовини з російською владою через російське посольство про транспортування товарів до Лонґ'їра, і Осло наразі вважає справу вирішеною.

Хавардсдаттер наголосила, що Норвегія ніколи не прагнула свідомо затримувати транспортування вантажу, "але через санкції він не міг заїхати на зареєстрованому у Росії транспортному засобі", тому товари доставили на норвезькому транспортному засобі.

У МЗС Норвегії заперечили, що розблокування транзиту пов’язане з нещодавніми заявами російських політиків про можливу денонсацію договору про розмежування морських просторів у Баренцевому морі.

Нагадаємо, минулого тижня влада Норвегії на підставі санкцій не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії "Арктикуголь" перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни. Через це російські хакери почали кібератаки проти Норвегії, а російське МЗС викликало норвезького посла.

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Теми: НорвегіяРосіяторгівлясанкції
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