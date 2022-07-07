Понад тисячу українських військових проходять підготовку у Британії – Генштаб

На території країн – міжнародних партнерів триває підготовка українських спеціалістів сухопутних, десантно-штурмових військ, ССО, фахівців повітряних сил.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 7 липня в медіа-центрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Лише зараз на території Великої Британії вдосконалюють навички понад тисячу військовослужбовців. Нещодавно завершився курс навчання в Німеччині, щоб наші військовослужбовці опанували зброю, надану партнерами".

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Що передувало: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що перша ротація українських військовослужбовців прибула в країну і незабаром приступить до військових навчань.