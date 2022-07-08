Обстріли Донеччини: 6 загиблих і 21 поранений за добу
П'ятниця, 8 липня 2022, 08:29
У результаті російських обстрілів Донецької області лише за добу 6 людей загинули та ще 21 отримала поранення.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення".
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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 583 мирних мешканці, ще щонайменше 1 517 отримали поранення.
Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російські військові убили 7 мирних жителів Донецької області за добу 6 липня.
- За добу 5 липня на Донеччині було 6 загиблих і 21 поранений цивільний.
- 4 липня окупанти убили 2 і поранили 6 мирних мешканців Донецької області, 3 липня – убили 9 і поранили 25 жителів області.