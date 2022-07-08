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Обстріли Донеччини: 6 загиблих і 21 поранений за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 8 липня 2022, 08:29
Інфографіка з Telegram Кириленка

У результаті російських обстрілів Донецької області лише за добу 6 людей загинули та ще 21 отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 583 мирних мешканці, ще щонайменше 1 517 отримали поранення.

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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