Росіяни вбили 5 цивільних під час обстрілу Бахмута та Сіверська
П'ятниця, 8 липня 2022, 21:58
Збройні сили Росії вбили 5 цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута і Сіверська 7-8 липня.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: 7-8 липня російська армія накрила щільним вогнем Сіверськ та Бахмут.
Після обстрілів у реанімаційному відділенні лікарні померли п’ять мирних мешканців.
Від снарядів окупантів поранено трьох осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Він наразі перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.
У містах пошкоджено помешкання цивільних громадян та автівки.
За фактом обстрілів прокуратура Донецької обласної здійснюєть досудове розслідування у 2 кримінальних провадженнях за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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Наразі проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин злочину.