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Росіяни вбили 5 цивільних під час обстрілу Бахмута та Сіверська

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 липня 2022, 21:58
Росіяни вбили 5 цивільних під час обстрілу Бахмута та Сіверська

​Збройні сили Росії вбили 5 цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута і Сіверська 7-8 липня.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 7-8 липня російська армія накрила щільним вогнем Сіверськ та Бахмут.

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Після обстрілів у реанімаційному відділенні лікарні померли п’ять мирних мешканців.

Від снарядів окупантів поранено трьох осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Він наразі перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.

У містах пошкоджено помешкання цивільних громадян та автівки.

ВІДЕО ДНЯ

За фактом обстрілів прокуратура Донецької обласної здійснюєть досудове розслідування у 2 кримінальних провадженнях за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин злочину.

Теми: Донецька областьобстрілвійнаОфіс генпрокурора
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