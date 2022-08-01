Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут, але окупувати невеличку частину Луганщини вже майже місяць не в змозі.

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Там Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога".

Деталі: Наразі, за словами Гайдая, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тактика та ж, що й у боях на Луганщині.

Піхоту окупанти поповнюють з числа мобілізованих, як от із Алчевська, де роздають повістки в торговельних закладах та маршрутках.

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31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази залучали установки залпового вогню.