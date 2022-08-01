Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут – Гайдай

Мазуренко Альона Понеділок, 1 серпня 2022, 09:00
фото: ТГ Гайдая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут, але окупувати невеличку частину Луганщини вже майже місяць не в змозі.

Там Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога".

Деталі: Наразі, за словами Гайдая, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тактика та ж, що й у боях на Луганщині.

Піхоту окупанти поповнюють з числа мобілізованих, як от із Алчевська, де роздають повістки в торговельних закладах та маршрутках.

31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази залучали установки залпового вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БахмутЛуганська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден хоче укласти з Росією новий договір щодо ядерної зброї – разом із Китаєм

Нові методички Кремля: війна в Україні як хрещення Русі, а Путін як Невський

Чубайс у реанімації з рідкісним захворюванням – ЗМІ

фото, відеоНімецькі далекобійні РСЗО MARS II вже в Україні – Резніков

фотоВ центрі Одеси масштабна пожежа

Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС, завтра – наступні

Усі новини...
Бахмут
Росіяни обстріляли Бахмут: 3 загиблих та 3 поранених
Обстріл Бахмута: з-під завалів готелю дістали ще одного загиблого
ЗСУ знову відбили штурми у напрямку Вуглегірської ТЕС і Бахмуту – зведення Генштабу
Останні новини
19:15
Верховний Суд заборонив будувати ТРЦ на Поштовій площі у Києві
18:58
Напруга у Косові: серби потроху розбирають барикади
18:50
Наступ на Соледар: як Росія знищує чергове місто на Донеччині
18:47
ЗСУ знешкодили розвідгрупу росіян на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу
18:42
Укрпошта припинила роботу на тимчасово окупованих територіях
18:27
Британські парламентарі планують візит до Тайваню - The Guardian
18:24
Пасажири транспорту не платитимуть за проїзд повторно після відбою тривоги – КМДА
18:15
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
18:13
На Дніпропетровщині ворожа ракета розбила колію, рух поїздів зупинено
18:09
"Тривожні" зупинки транспорту в Києві: мерія пояснила, як бути з квитками
Усі новини...