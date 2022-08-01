Захисники Харківщини "демілітаризували" російську "Тунгуску"

Аеророзвідка Національної гвардії спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Зазначається, що нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи.

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У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат.

Дата події не розкривається.

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Довідково: "Тунгуска" - це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.

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