Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники Харківщини "демілітаризували" російську "Тунгуску"

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 14:49

Аеророзвідка Національної гвардії спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Зазначається, що нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи.

У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат.

Дата події не розкривається.

Довідково: "Тунгуска" - це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НацгвардіяХарківська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні

Трамп заявив, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО

Білий дім розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні

Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручають повістки

Генпрокурор: Одна з версій слідства щодо загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство

відеоНа мосту Патона в Києві утворився "водоспад"

Усі новини...
Нацгвардія
Витягнув на собі двох бійців: історія нацгвардійця з Криму, який загинув у бою за Україну
У Києві затримали двох чоловіків: збирали інформацію для ворога
Спецпризначенці Нацгвардії і десантники знищили групу росіян під Слов'янськом
Останні новини
00:50
ЗМІ: США вбили лідера "Аль-Каїди"
00:31
Сумщина: Росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
23:45
Біля кордону Фінляндії та РФ з'явилося нагадування для росіян про війну в Україні
23:22
"Я часто опинялася в гущі бою". Фронтові історії бойової медикині
23:13
На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух
22:54
Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні
22:41
Трамп заявив, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО
22:35
Зеленський: Реакція на анексію Криму була слабка, тому російська агресія розрослась
22:32
Вибори наступника Джонсона: Трасс заручилась підтримкою Мордонт, яка посіла третє місце
22:30
Зеленський: Не може бути ілюзій, що Росія не зриватиме український експорт
Усі новини...