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ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО

Анастасія КалатурСереда, 10 серпня 2022, 04:30
ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО

Кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням   неефективності російських систем ППО, як уже відбулося з потопленням російського крейсера "Москва".

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару".

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Деталі: ISW пише, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Нагадаємо: Коли українськими протикорабельними ракетами "Нептун"  вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ, Міноборони Росії заявило, що там "здетонував боєзапас".

Передісторія:

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Теми: війнавибухКрим
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