ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО
Кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО, як уже відбулося з потопленням російського крейсера "Москва".
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Дослівно: "Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару".
Деталі: ISW пише, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.
Нагадаємо: Коли українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ, Міноборони Росії заявило, що там "здетонував боєзапас".
Передісторія:
- Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали 9 серпня. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
- Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів одна людина загинула, шестеро постраждали.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.