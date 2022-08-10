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ISW: Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает бессилие своей ПВО

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 04:30

Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как уже произошло с потоплением российского крейсера "Москва".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар".

Детали: ISW пишет, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Напомним: Когда украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ, Минобороны России заявило, что там "сдетонировал боезапас".

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Темы: войнавзрывКрым
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