ISW: Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает бессилие своей ПВО
Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как уже произошло с потоплением российского крейсера "Москва".
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Дословно: "Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар".
Детали: ISW пишет, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.
Напомним: Когда украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ, Минобороны России заявило, что там "сдетонировал боезапас".
Предыстория:
- Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму прогремели днем 9 августа. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов один человек погиб, шестеро пострадали.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.