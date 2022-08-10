Вибухи в Криму: у Новофедорівці ввели режим надзвичайної ситуації
Середа, 10 серпня 2022, 13:41
Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що після вибухів у Новофедорівці запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу.
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Аксьонова: "Визнано НС муніципального масштабу. Кількість мешканців, які розміщені у пунктах тимчасового розміщення – 252 особи".
Деталі: Він також повідомив, що власники пошкодженого житла отримають компенсацію від 10 до 100 тисяч рублів, в залежності від руйнувань.
Розбір завалів повинен зайняти не більше десяти днів, а розпочнеться він після оцінки збитків.
Передісторія:
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що одна людина загинула, шестеро постраждали.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці, але не виключив, що за цим стоять партизани.
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