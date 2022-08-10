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Вибухи в Криму: у Новофедорівці ввели режим надзвичайної ситуації

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 13:41
скриншот

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що після вибухів у Новофедорівці запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Аксьонова: "Визнано НС муніципального масштабу. Кількість мешканців, які розміщені у пунктах тимчасового розміщення – 252 особи".

Деталі: Він також повідомив, що власники пошкодженого житла отримають компенсацію від 10 до 100 тисяч рублів, в залежності від руйнувань.

Розбір завалів повинен зайняти не більше десяти днів, а розпочнеться він після оцінки збитків.

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Теми: війнаКримУкраїнаРосія
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