Вибухи в Криму: у Новофедорівці ввели режим надзвичайної ситуації

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що після вибухів у Новофедорівці запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Аксьонова: "Визнано НС муніципального масштабу. Кількість мешканців, які розміщені у пунктах тимчасового розміщення – 252 особи".

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Деталі: Він також повідомив, що власники пошкодженого житла отримають компенсацію від 10 до 100 тисяч рублів, в залежності від руйнувань.

Розбір завалів повинен зайняти не більше десяти днів, а розпочнеться він після оцінки збитків.

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