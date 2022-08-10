Взрывы в Крыму: в Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации
Среда, 10 августа 2022, 13:41
Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что после взрывов в Новофедоровке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Аксенова: "Признан ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, размещенных в пунктах временного размещения – 252 человека".
Детали: Он также сообщил, что владельцы поврежденного жилья получат компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от разрушений.
Разбор завалов должен занять не более десяти дней, а начнется после оценки убытков.
Предыстория:
- 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму прогремели взрывы. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов один человек погиб, шестеро пострадали.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- "The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке, но не исключил, что за этим стоят партизаны.
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