Взрывы в Крыму: в Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации

Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что после взрывов в Новофедоровке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Аксенова: "Признан ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, размещенных в пунктах временного размещения – 252 человека".

Детали: Он также сообщил, что владельцы поврежденного жилья получат компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от разрушений.

Разбор завалов должен занять не более десяти дней, а начнется после оценки убытков.

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