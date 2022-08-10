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Взрывы в Крыму: в Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 13:41
Взрывы в Крыму: в Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации
скриншот

Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что после взрывов в Новофедоровке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Аксенова: "Признан ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, размещенных в пунктах временного размещения – 252 человека".

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Детали: Он также сообщил, что владельцы поврежденного жилья получат компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от разрушений.

Разбор завалов должен занять не более десяти дней, а начнется после оценки убытков.

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Темы: войнаКрымУкраинаРосcия
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