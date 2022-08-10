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Подоляк: Крим і Донецьк – це Україна і підлягають визволенню

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 14:54
Подоляк: Крим і Донецьк – це Україна і підлягають визволенню
Вибухи у Криму 9 серпня. Фото: Крыминформ

Донецьк і Крим юридично мають такий самий статус, як Маріуполь чи Мелітополь, – це українські території, які підлягають звільненню від російської окупації.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, окуповані російською армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди".

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Деталі: Згадуючи відео вибухів на складах авіаційного озброєння у Саках (Крим), Подоляк зазначив, що фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новим гаслом російських злодіїв, які жили на вкрадених територіях у захоплених будинках.

Передісторія:

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Теми: КримДонбасокупаціяОфіс президента
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