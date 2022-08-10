Подоляк: Крим і Донецьк – це Україна і підлягають визволенню
Донецьк і Крим юридично мають такий самий статус, як Маріуполь чи Мелітополь, – це українські території, які підлягають звільненню від російської окупації.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, окуповані російською армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди".
«Мамулечка, нужно сваливать!» – нове гасло ru-злодіїв, що жили на вкрадених територіях у захоплених будинках. Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це 🇺🇦 території, окуповані 🇷🇺 армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 10, 2022
Деталі: Згадуючи відео вибухів на складах авіаційного озброєння у Саках (Крим), Подоляк зазначив, що фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новим гаслом російських злодіїв, які жили на вкрадених територіях у захоплених будинках.
Передісторія:
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.
- Вранці 10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 15 танків.
- Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту – необхідний для цього захід.