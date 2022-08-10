Подоляк: Крим і Донецьк – це Україна і підлягають визволенню

Донецьк і Крим юридично мають такий самий статус, як Маріуполь чи Мелітополь, – це українські території, які підлягають звільненню від російської окупації.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, окуповані російською армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди".

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«Мамулечка, нужно сваливать!» – нове гасло ru-злодіїв, що жили на вкрадених територіях у захоплених будинках. Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це 🇺🇦 території, окуповані 🇷🇺 армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 10, 2022

Деталі: Згадуючи відео вибухів на складах авіаційного озброєння у Саках (Крим), Подоляк зазначив, що фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новим гаслом російських злодіїв, які жили на вкрадених територіях у захоплених будинках.

Передісторія: