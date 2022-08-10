Подоляк: Крым и Донецк – это Украина и подлежат освобождению
Донецк и Крым юридически имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь, – это украинские территории, подлежащие освобождению от российской оккупации.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Юридически Донецк и Крым имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки ru-пропаганды".
«Мамулечка, нужно сваливать!» – нове гасло ru-злодіїв, що жили на вкрадених територіях у захоплених будинках. Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це 🇺🇦 території, окуповані 🇷🇺 армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 10, 2022
Детали: Вспоминая видео взрывов на складах авиационного вооружения в Саках (Крым), Подоляк отметил, что фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новым лозунгом российских воров, которые жили на украденных территориях в захваченных домах.
Предыстория:
- Днем 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.
- Утром 10 августа Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки 9 августа российская армия потеряла 160 оккупантов, 9 самолетов и 15 танков.
- Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимая для этого мера.