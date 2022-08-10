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Подоляк: Крым и Донецк – это Украина и подлежат освобождению

Ирина БалачукСреда, 10 августа 2022, 14:54
Взрывы в Крыму 9 августа. Фото: Крыминформ

Донецк и Крым юридически имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь, – это украинские территории, подлежащие освобождению от российской оккупации.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Юридически Донецк и Крым имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки ru-пропаганды".

Детали: Вспоминая видео взрывов на складах авиационного вооружения в Саках (Крым), Подоляк отметил, что фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новым лозунгом российских воров, которые жили на украденных территориях в захваченных домах.

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Темы: КрымДонбассоккупацияОфис президента
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