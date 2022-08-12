Повітряні сили про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга працює
У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що попри вибухи на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму Росія продовжить його використовувати, адже злітна смуга там не постраждала.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі
Пряма мова: "Це для ворога дуже сильний "укол", неприємний. Знищено більше 10-ти одиниць авіаційної техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки… Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів – червоні сліди.
Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна" (від неправильного перекладу слова "хлопок" – ред.).
Чи відновлять вони аеродром? Його фактично відновлювати й не потрібно було. Уражено вибухами стоянку літаків. Знищено техніку. Можливо, знищено склад артилерійського озброєння: ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також, склад паливно-мастильних матеріалів.
Основне на аеродромі – це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там працює. Відновити аеродром не проблематично".
Деталі: Ігнат висловив думку, що росіяни й далі будуть використовувати аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці.
"Я думаю, що вони вже його відновлюють, питання лише про безпеку. Для літака перелетіти з одного аеродрому на інший – не велика проблема", – сказав речник Повітряних сил України.
Ігнат додав, що у Криму є близько 5 аеродромів, які російська авіація активно використовує для агресії проти України, а загалом навколо нашої країни їх в РФ десятки.
Передісторія:
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів, а джерело у відомстві заявило про порушення вимог пожежної безпеки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили. А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі, це могли діяти партизани.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення близько 10 літаків внаслідок вибухів на аеродромі "Саки" в Криму, президент України Володимир Зеленський – про 9 літаків.
- Британська розвідка повідомила, що на аеродромі "Саки" Росія втратила щонайменше 8 бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.