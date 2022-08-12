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Повітряні сили про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга працює

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 23:31
Знищена техніка на аеродромі “Саки”, 10.08.2022, фото OSINT

У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що попри вибухи на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму Росія продовжить його використовувати, адже злітна смуга там не постраждала. 

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі

Пряма мова: "Це для ворога дуже сильний "укол", неприємний. Знищено більше 10-ти одиниць авіаційної техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки… Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів – червоні сліди. 

Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна" (від неправильного перекладу слова "хлопок" – ред.). 

Чи відновлять вони аеродром? Його фактично відновлювати й не потрібно було. Уражено вибухами стоянку літаків. Знищено техніку. Можливо, знищено склад артилерійського озброєння: ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також, склад паливно-мастильних матеріалів. 

Основне на аеродромі – це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там працює. Відновити аеродром не проблематично". 

Деталі: Ігнат висловив думку, що росіяни й далі будуть використовувати аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці. 

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"Я думаю, що вони вже його відновлюють, питання лише про безпеку. Для літака перелетіти з одного аеродрому на інший – не велика проблема", – сказав речник Повітряних сил України. 

Ігнат додав, що у Криму є близько 5 аеродромів, які російська авіація активно використовує для агресії проти України, а загалом навколо нашої країни їх в РФ десятки.

Передісторія:

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Теми: КримвибухРосіявійна
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