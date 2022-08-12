Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что, несмотря на взрывы на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму, Россия продолжит его использовать, поскольку взлетная полоса там не пострадала.
Источник: пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире
Прямая речь: "Это для врага очень сильный "укол", неприятный. Уничтожено более 10 единиц авиационной техники. Вероятно, уничтожен и летный состав, и инженерный состав, обслуживавший эти самолеты… Безусловно, противник скрывает эти потери, а на снимках и на видео видно, что там есть следы поражения рашистов – красные следы.
Это, безусловно, очень болезненный удар. Фактически такое впервые произошло. Что именно произошло, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошла "бавовна" (от неправильного перевода слова "хлопок" – ред.).
Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также, склад горюче-смазочных материалов.
Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает. Восстановить аэродром не проблематично".
Детали: Игнат выразил мнение, что россияне и дальше будут использовать аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.
"Я думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только в безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – сказал пресс-секретарь Воздушных сил Украины.
Игнат добавил, что в Крыму есть около 5 аэродромов, которые российская авиация активно использует для агрессии против Украины, а всего вокруг нашей страны их у РФ десятки.
Предыстория:
- Днем 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов, а источник в ведомстве заявил о нарушении требований пожарной безопасности.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- "The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме, это могли действовать партизаны.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении около 10 самолетов в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму, президент Украины Владимир Зеленский – о 9 самолетах.
- Британская разведка сообщила, что на аэродроме "Саки" Россия потеряла минимум 8 боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.