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Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 23:31
Уничтоженная техника на аэродроме "Саки", 10.08.2022, фото OSINT

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что, несмотря на взрывы на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму, Россия продолжит его использовать, поскольку взлетная полоса там не пострадала.

Источник: пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире

Прямая речь: "Это для врага очень сильный "укол", неприятный. Уничтожено более 10 единиц авиационной техники. Вероятно, уничтожен и летный состав, и инженерный состав, обслуживавший эти самолеты… Безусловно, противник скрывает эти потери, а на снимках и на видео видно, что там есть следы поражения рашистов – красные следы.

Это, безусловно, очень болезненный удар. Фактически такое впервые произошло. Что именно произошло, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошла "бавовна" (от неправильного перевода слова "хлопок" – ред.).

Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также, склад горюче-смазочных материалов.

Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает. Восстановить аэродром не проблематично".

Детали: Игнат выразил мнение, что россияне и дальше будут использовать аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.

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"Я думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только в безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – сказал пресс-секретарь Воздушных сил Украины.

Игнат добавил, что в Крыму есть около 5 аэродромов, которые российская авиация активно использует для агрессии против Украины, а всего вокруг нашей страны их у РФ десятки.

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Темы: КрымвзрывРосcиявойна
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