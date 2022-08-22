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Командувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого

Альона Мазуренко Понеділок, 22 серпня 2022, 11:28
Командувач ВМС про крейсер Москва: у Чорному морі такому кораблю робити нічого
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Командувач військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів, що російський крейсер "Москва" мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі, але такому класу кораблів місце не у морі, а в океані.

Джерело: командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа

Пряма мова: "Втрата Росією крейсера "Москва" має два значення. 

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Перше значення - це корабль, який був задіяний для прикриття ППО угруповання окупантів, яке було створено там і призначення його було у тому, щоб закрити небо від наших повітряних сил.

Але взагалі, з військової точки зору, цей крейсер призначений і цей клас кораблів називають "вбивцею авіаносців" - його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили".

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Теми: Чорне моревійнаЗбройні силикораблі
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