Командувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого
Командувач військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів, що російський крейсер "Москва" мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі, але такому класу кораблів місце не у морі, а в океані.
Джерело: командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа
Пряма мова: "Втрата Росією крейсера "Москва" має два значення.
Перше значення - це корабль, який був задіяний для прикриття ППО угруповання окупантів, яке було створено там і призначення його було у тому, щоб закрити небо від наших повітряних сил.
Але взагалі, з військової точки зору, цей крейсер призначений і цей клас кораблів називають "вбивцею авіаносців" - його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили".
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- 15 травня оперативне командування "Південь" опублікувало останні переговори з крейсера "Москва".
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.