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Командующий ВМС о крейсере "Москва": в Черном море такому кораблю делать нечего

Алена МазуренкоПонедельник, 22 августа 2022, 11:28
Командующий ВМС о крейсере Москва: в Черном море такому кораблю делать нечего
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Командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа рассказал, что российский крейсер "Москва" должен был прикрывать группировку оккупантов в Черном море, но такому классу кораблей место не в море, а в океане. 

Источник: командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа

Прямая речь: "Потеря Россией крейсера "Москва" имеет два значения.

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Первое значение - это корабль, который был задействован для прикрытия ПВО группировки, которая была создана там и предназначение его было в том, чтобы закрыть небо от наших Воздушных сил.

Но вообще, с военной точки зрения, этот крейсер предназначен и этот класс кораблей называют "убийцей авианосцев" – его стихия это океан, в Черном море такому кораблю делать нечего. Ну, они его потеряли".

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Темы: Черное моревойнаВооруженные силыкорабли
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