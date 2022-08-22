Командующий ВМС о крейсере "Москва": в Черном море такому кораблю делать нечего
Командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа рассказал, что российский крейсер "Москва" должен был прикрывать группировку оккупантов в Черном море, но такому классу кораблей место не в море, а в океане.
Источник: командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа
Прямая речь: "Потеря Россией крейсера "Москва" имеет два значения.
Первое значение - это корабль, который был задействован для прикрытия ПВО группировки, которая была создана там и предназначение его было в том, чтобы закрыть небо от наших Воздушных сил.
Но вообще, с военной точки зрения, этот крейсер предназначен и этот класс кораблей называют "убийцей авианосцев" – его стихия это океан, в Черном море такому кораблю делать нечего. Ну, они его потеряли".
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- 15 мая оперативное командование "Юг" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.