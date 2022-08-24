Данілов заявив, що команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов запевняє, що Україна готувалася до повномасштабної війни – підготовка нібито йшла з грудня 2019 року.

Джерело: Олексій Данілов в інтерв'ю польській газеті Wyborcza

Пряма мова: "Для нас це (вторгнення – ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію (...).

Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, – і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі.

Завдяки тому, що ми стримували цей наступ, завдяки тому, що ми їх тут знищували десятками чи сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям".

Деталі: На думку секретаря РНБОУ, не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням – але судити про це можна буде по результатах через деякий час.

"Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Важко уявити наслідки, якби ми сказали суспільству: "завтра вас уб'ють". Так ми втратили б державу. І тоді плани Путіна реалізувалися б", – заявив Данілов.

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"Але ми готували суспільство. Ви бачили підйом патріотичних настроїв у середині лютого", – додав він.

На думку Данілова, Росія розраховувала, що президент Володимир Зеленський покине Україну, але той вирішив залишитися в Києві, а безпечні умови для роботи йому підготували заздалегідь.

Секретар РНБОУ також заявив, що Кремль почав свою агресію не в лютому 2014 року з анексії Криму, а в серпні 2008 року у Грузії.

Пряма мова: "Ми вважаємо, що російська агресія почалася в серпні 2008 року в Грузії. Це була нахабна операція із захоплення частини території Грузії. У 2008 році Путін скинув усі свої маски і заявив, що піде військовим шляхом, щоб змінити кордони країни, встановлені в 1991 році".

Нагадаємо: Росія почала відверту агресію проти України у 2014 році, коли скористалася зі зміни влади в Києві та анексувала Крим, а на сході України спровокувала збройний конфлікт, який усіляко підживлювала 8 років.

Володимир Зеленський став президентом України у травні 2019 року.

9 грудня 2019 року він зустрічався з Володимиром Путіним у Парижі під час переговорів у нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасу, два лідери навіть привіталися рукостисканням. 29 грудня відбувся другий великий обмін політв'язнями за каденцію Зеленського – згодом переговори у нормандському форматі почали буксувати.

Із кінця жовтня 2021 року західні ЗМІ попереджали про загрозу повномасштабної війни Росії проти України, із січня 2022 року про це вже говорили чиновники. Президент США Джо Байден спершу сподівався, що Володимир Путін не хоче війни і радше перевіряє реакцію Заходу, але в лютому вже говорив, що російський президент прийняв рішення.

Українські чиновники перед війною говорили, що Росія не сформувала ударного угруповання, що повномасштабної війни не буде, але можливе загострення на Донбасі. 24 лютого Росія таки напала на Україну з півночі, сходу та півдня.

У серпні Зеленський визнав, що представників влади попереджали про війну, але якби вони розповіли людям про таку загрозу, це призвело б до масштабної паніки, а захищатися було б важче.