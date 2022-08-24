Данилов заявил, что команда Зеленского готовилась к войне с 2019 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что Украина готовилась к полномасштабной войне – подготовка якобы шла с декабря 2019 года.

Источник: Алексей Данилов в интервью польской газете Wyborcza

Прямая речь: "Для нас это (вторжение – ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию (…).

Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года – и все утверждения о том, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллине и Вильнюсе.

Благодаря тому, что мы сдерживали это наступление, благодаря тому, что мы их уничтожали здесь десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью".

Детали: По мнению секретаря СНБО, не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением – но судить об этом можно будет по результатам через некоторое время.

"Сегодня, после полугода войны, мы видим, что выбран правильный сценарий. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую рассчитывал Путин. Трудно представить последствия, если бы мы сказали обществу: завтра вас убьют. Так мы бы потеряли государство. И тогда бы планы Путина реализовались", – заявил Данилов.

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"Но мы готовили общество. Вы видели подъем патриотических настроений в середине февраля", – добавил он.

По мнению Данилова, Россия рассчитывала, что президент Владимир Зеленский покинет Украину, но тот решил остаться в Киеве, а безопасные условия для работы ему подготовили заранее.

Секретарь СНБО также заявил, что Кремль начал свою агрессию не в феврале 2014 года с аннексии Крыма, а в августе 2008 года в Грузии.

Прямая речь: "Мы считаем, что российская агрессия началась в августе 2008 года в Грузии. Это была наглая операция по захвату части территории Грузии. В 2008 году Путин сбросил все свои маски и заявил, что пойдет по военному пути, чтобы изменить границы страны, установленные в 1991 году".

Напомним: Россия начала откровенную агрессию против Украины в 2014 году, когда воспользовалась сменой власти в Киеве и аннексировала Крым, а на востоке Украины спровоцировала вооруженный конфликт, который всячески подпитывала 8 лет.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года.

9 декабря 2019 года он встречался с Владимиром Путиным в Париже во время переговоров в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, два лидера даже поздоровались рукопожатием. 29 декабря состоялся второй крупный обмен политзаключенными за каденцию Зеленского – позже переговоры в нормандском формате начали буксовать.

С конца октября 2021 года западные СМИ предупреждали об угрозе полномасштабной войны России против Украины, с января 2022 года об этом уже говорили чиновники. Президент США Джо Байден сначала надеялся, что Владимир Путин не хочет войны и скорее проверяет реакцию Запада, но в феврале уже говорил, что российский президент принял решение.

Украинские чиновники перед войной говорили, что Россия не сформировала ударную группировку, что полномасштабной войны не будет, но возможно обострение на Донбассе. 24 февраля Россия таки напала на Украину с севера, востока и юга.

В августе Зеленский признал, что представителей власти предупреждали о войне, но если бы они рассказали людям о такой угрозе, это привело бы к масштабной панике, а защищаться было бы тяжелее.