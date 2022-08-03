Луганщина: окупанти застосовують авіацію, бо не можуть прорвати оборону ЗСУ – Гайдай

Наслідки російських обстрілів на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Російські війська не можуть подолати оборонні укріплення збройних сил України на Луганщині, тому все частіше застосовують авіацію.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини".

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Деталі: За словами голови ОВА, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, щоб не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки, тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін.

2 серпня ворог 6 разів бив по населеним пунктам, які тримають оборону, з реактивних систем залпового вогню, упродовж дня неодноразово застосовував міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

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Упродовж минулої доби захисники відбили 9 спроб штурму окупантів – ворог на зазначених ділянках вимушений був відійти.

Гайдай також наголосив, що у пошкоджених росіянами будинках на Луганщині перебувати вкрай небезпечно.

Як приклад голова ОВА навів випадок з обвалом багатоквартирного будинку на вулиці Партизанській в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня, коли поряд проходили люди.

Наразі невідомо, чи перебував хтось всередині аварійної будівлі.