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Луганщина: оккупанты применяют авиацию, потому что не могут прорвать оборону ВСУ – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 08:16
Последствия российских обстрелов в Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Российские войска не могут преодолеть оборонительные укрепления вооруженных сил Украины в Луганской области, поэтому все чаще применяют авиацию.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары были нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донетчины".

Детали: По словам главы ОВА, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления, поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон.

2 августа враг 6 раз бил по населенным пунктам, держащим оборону, из реактивных систем залпового огня, в течение дня неоднократно применял минометы.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки защитники отбили 9 попыток штурма оккупантов – враг на указанных участках вынужден был отойти.

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Гайдай также отметил, что в поврежденных россиянами домах в Луганской области находиться крайне опасно.

В качестве примера глава ОВА привел случай с обвалом многоэтажки на улице Партизанской в ​​Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди.

Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри аварийного здания.

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Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецк
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