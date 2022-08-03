Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луганщина: оккупанты применяют авиацию, потому что не могут прорвать оборону ВСУ – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 08:16
Луганщина: оккупанты применяют авиацию, потому что не могут прорвать оборону ВСУ – Гайдай
Последствия российских обстрелов в Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Российские войска не могут преодолеть оборонительные укрепления вооруженных сил Украины в Луганской области, поэтому все чаще применяют авиацию.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары были нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донетчины".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления, поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон.

2 августа враг 6 раз бил по населенным пунктам, держащим оборону, из реактивных систем залпового огня, в течение дня неоднократно применял минометы.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

За прошедшие сутки защитники отбили 9 попыток штурма оккупантов – враг на указанных участках вынужден был отойти.

Гайдай также отметил, что в поврежденных россиянами домах в Луганской области находиться крайне опасно.

В качестве примера глава ОВА привел случай с обвалом многоэтажки на улице Партизанской в ​​Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди.

Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри аварийного здания.

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: