В окупованому Криму відкрили виставку про "відпочинок Сталіна на держдачі"

У тимчасово окупованому Криму відкрили виставку, присвячену "відпочинку Йосипа Сталіна в Лівадії".

Джерело: "Крыминформ"

Дослівно: "Вперше відкрито виставку, присвячену відпочинку Йосипа Сталіна в Лівадії. Експонати представлені з фондів Лівадійського палацу-музею".

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Деталі: Відвідувачам пропонують поглянути на інтер'єр держдачі №1, обладнаної для радянського диктатора в Лівадійському палаці, а також на меблі та предмети побуту, які його оточували.

Довідка: Лівадійський палац — комплекс, розташований у селищі Лівадія в Криму. Лівадія використовувалася як держдача для керівників компартії з 1945 року.

До цього в Лівадійському палаці вже проводили "урочисту" презентацію нових кітеля і брюк для воскової фігури Сталіна.