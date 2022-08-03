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Поліцейський та начальник військомату "відмазували" від призову ухилянтів – ДБР

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 14:36
Затримання підозрюваного, ДБР

У Краматорську затримали начальника військомату та правоохоронця, які вимагали 2 тисячі доларів за довідку про непридатність до військової служби. 

Джерело: ДБР у Telegram та сайт спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Деталі: Працівники ДБР затримали начальника одного з райцентрів комплектування Краматорська та правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку. Поліцейський був затриманий під час передачі довідки "замовнику". Документ підробив за 2 тисячі доларів начальник одного з районних військкоматів. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, зброю та боєприпаси.

Крім того, у Дніпрі на хабарі викрили співробітника військомату. За 130 тисяч грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації. 

Дослівно: "Його знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з потрібними людьми і таким чином допомогти уникнути мобілізації. Працівники ДБР спільно із СБУ затримали спритника на гарячому".

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Теми: Донецька областьДніпропетровська областьДБР
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