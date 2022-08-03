Затримали "професора": СБУ викрила мережу російських агентів

Служба безпеки України викрила мережу російських агентів та затримала її ватажка на прізвисько "професор" з Одеси, члени якої збирали інформацію про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

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Дослівно: "Її (агентурної мережі РФ – ред.) керівником виявився мешканець Одеси. Він був завербований ФСБ РФ і отримав псевдонім "професор". На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів, які отримували грошову винагороду".

Деталі: Росіян цікавила інформація про дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України. Члени групи за гроші виконували відповідні завдання.

Спецпризначенці СБУ вже затримали "професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації. Також було затримано одного агента злочинної мережі на Івано-Франківщині.