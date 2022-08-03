Глобальна архітектура безпеки не спрацювала – Зеленський про конфлікти у світі

Президент Володимир Зеленський вважає, що глобальна архітектура безпеки не спрацювала, адже у світі виникає безліч конфліктів.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях. Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ...

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Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності".

Деталі: Зеленський відзначив, що Україна зіткнулася з подібним конфліктом ще у 2014 році, а наразі триває 161 день від початку повномасштабної війни.