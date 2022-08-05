Колаборант закликав ворога вдарити ракетами по пам’ятнику Бандері у Львові - СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру в пропаганді війні двом прихильникам Росії, один із яких зокрема надавав бойовикам координати для ракетного удару по пам’ятнику Степану Бандері у Львові.

Джерело: управління СБУ в Львівській області

Дослівно: "Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки.

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Спецслужба затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. "ДНР".

А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику С. Бандері у Львові".

Деталі: Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

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