Коллаборант призывал врага ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове - СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в пропаганде войны двум сторонникам России, один из которых, в частности, предоставлял боевикам координаты для ракетного удара по памятнику Степану Бандере во Львове.

Источник: управление СБУ во Львовской области

Дословно: "Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора.

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Спецслужба задержала предателей, открыто осуществлявших коллаборационные направления. А во время собрания доказательной базы оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР".

А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове".

Детали: Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.

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Продолжается досудебное расследование.