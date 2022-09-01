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Окупанти евакуюють з ЗАЕС співробітників "Росатому" – розвідка

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 вересня 2022, 14:20
Фото: ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що окупанти готують евакуацію з території Запорізької АЕС в Мелітополь співробітників "Росатому".

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів Росгвардії, які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару".

Деталі: Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що після прибуття на станцію місії МАГАТЕ, частину персоналу не допустять на територію АЕС.

Повідомляється, що вже зараз на станції склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Мова йде про персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Передісторія: 

  • Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
  • "Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.
  • Місія МАГАТЕ, яка їде на Запорізьку атомну електростанцію, вже проїхала в "сіру" зону до Енергодара.

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Теми: ЗАЕСУкраїнаРосіяМАГАТЕ
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