Окупанти евакуюють з ЗАЕС співробітників "Росатому" – розвідка

Головне управління розвідки повідомило, що окупанти готують евакуацію з території Запорізької АЕС в Мелітополь співробітників "Росатому".

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів Росгвардії, які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару".

Реклама:

Деталі: Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що після прибуття на станцію місії МАГАТЕ, частину персоналу не допустять на територію АЕС.

Повідомляється, що вже зараз на станції склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Мова йде про персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ