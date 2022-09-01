Росія погрожує не продавати нафту країнам, які встановлять на неї граничну ціну

Віцепрем’єр-міністр Росії Алєксандр Новак у четвер заявив, що країна не буде постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

Обмеження цін на російську нафту Новак назвав "повним абсурдом" і втручанням у ринкові механізми, за що "насамперед заплатять європейські, американські споживачі".

"Ми просто для таких компаній чи країн, які будуть вводити обмеження, ми їм не постачатимемо нафту та нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах", – додав він.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту.

Проте в G7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

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У червні лідери "Групи семи" на саміті домовилися, що розглянуть питання про встановлення обмеження ціни на російську сиру нафту, щоб обмежити доходи від нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.