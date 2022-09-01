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Росія погрожує не продавати нафту країнам, які встановлять на неї граничну ціну

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 18:14
Росія погрожує не продавати нафту країнам, які встановлять на неї граничну ціну
Алєксандр Новак, фото пресслужби Міненерго РФ

Віцепрем’єр-міністр Росії Алєксандр Новак у четвер заявив, що країна не буде постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

Обмеження цін на російську нафту Новак назвав "повним абсурдом" і втручанням у ринкові механізми, за що "насамперед заплатять європейські, американські споживачі".

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"Ми просто для таких компаній чи країн, які будуть вводити обмеження, ми їм не постачатимемо нафту та нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах", – додав він.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту.

Проте в G7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

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За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

У червні лідери "Групи семи" на саміті домовилися, що розглянуть питання про встановлення обмеження ціни на російську сиру нафту, щоб обмежити доходи від нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.

Теми: Росіянафта
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