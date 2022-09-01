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Россия угрожает не продавать нефть странам, которые установят на нее предельную цену

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 18:14
Россия угрожает не продавать нефть странам, которые установят на нее предельную цену
Александр Новак, фото пресс-службы Минэнерго РФ

Вице-премьер-министр России Александр Новак в четверг заявил, что страна не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

Ограничение цен на российскую нефть Новак назвал "полным абсурдом" и вмешательством в рыночные механизмы, за что "в первую очередь заплатят европейские, американские потребители".

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"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - добавил он.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) в ходе виртуальной встречи в пятницу намерены одобрить план по ограничению цен на российскую нефть.

Однако в G7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

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По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

В июне лидеры "Группы семи" на саммите договорились, что рассмотрят вопрос об ограничении цены на российскую сырую нефть, чтобы ограничить доходы от нефти, которые Москва использует для финансирования своего вторжения в Украину.

Темы: Росcиянефть
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