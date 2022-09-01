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Россия угрожает не продавать нефть странам, которые установят на нее предельную цену

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 18:14
Александр Новак, фото пресс-службы Минэнерго РФ

Вице-премьер-министр России Александр Новак в четверг заявил, что страна не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

Ограничение цен на российскую нефть Новак назвал "полным абсурдом" и вмешательством в рыночные механизмы, за что "в первую очередь заплатят европейские, американские потребители".

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - добавил он.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) в ходе виртуальной встречи в пятницу намерены одобрить план по ограничению цен на российскую нефть.

Однако в G7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

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В июне лидеры "Группы семи" на саммите договорились, что рассмотрят вопрос об ограничении цены на российскую сырую нефть, чтобы ограничить доходы от нефти, которые Москва использует для финансирования своего вторжения в Украину.

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Темы: Росcиянефть
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