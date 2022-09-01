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Армії передали амуніцію, яку ввезли як гуманітарку і хотіли продати – БЕБ

Олена РощінаЧетвер, 1 вересня 2022, 18:37
Армії передали амуніцію, яку ввезли як гуманітарку і хотіли продати – БЕБ
Амуніція, на якій хотіли нажитися, фото БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки України передали на потреби армії захисну амуніцію для військових вартістю понад 5 мільйонів гривень, яку вилучили в Києві при обшуках.

Джерело: Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Деталі: Співробітники БЕБ передали на потреби Збройних сил України 500 тактичних окулярів, майже 600 наколінників та налокітників, 500 рукавичок, 200 плитоносок, 115 коробок з лицевими масками, 75 навушників, 20 тепловізорів, 90 військових рюкзаків, 190 бронепластин, 70 підсумків під магазини тощо.

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Орієнтовна вартість переданого майна становить понад 5 млн грн.

Захисна амуніція та інші товари були вилучені під час обшуків приміщень у Києві. 

За даними БЕБ, "їх використовували зловмисники, які організували протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання".

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Дослівно: "Зазначені товари були придбані за волонтерські кошти. Їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій для подальшої реалізації на внутрішньому ринку за завищеними цінами.

Протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено".

Деталі: Двом учасникам кримінального провадження наразі повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних, якого вважають співорганізатором злочинної діяльності, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Цьому передувало: У серпні БЕБ повідомляло, що передало збройним силам товари військового та подвійного призначення орієнтовною вартістю 15 млн грн

У липні повідомлялося, що правоохоронці викрили схему махінацій із гуманітарною допомогою в Києві: йшлося про 1500 бронепластин та 300 балістичних шоломів.

Теми: волонтериБЕБЗбройні силиармія
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